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В России сгорел автобус с десятками украинцев (ФОТО)

14:00
Автобус выгорел до основания - фото 1
Автобус выгорел до основания

Вечером в четверг, 16 июля, в Липецкой области России столкнулся рейсовый автобус, ехавший из Донецка в Санкт-Петербург. В его салоне находилось 39 граждан Украины, которые живут на оккупированной территории.

Как утверждают российские СМИ, автобус столкнулся с "Газелью", после чего перевернулся и загорелся.

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В результате аварии пострадали лишь пять человек. Количество пострадавших могло быть куда большим, если бы большинству пассажиров не удалось выбраться из горящей машины.

Двоим травмированным медики "скорой" оказали помощь на месте ЧП, а троих госитализировали в больницы соседних населенных пунктов. Их состояние неизвестно.

В России сгорел автобус с десятками украинцев (ФОТО) - фото 202873

Росийские же спасатели потушить автобус не успели - он выгорел дотла.

Остальных украинцев, которые поехали искать лучшую жизнь на территории страны-агрессора, разместили в российских гостиницах.

Причины ДТП пока неизвестны.

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