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Под Николаевом автобус протаранил фуру, множество пострадавших

17:40
Под Николаевом автобус протаранил фуру, множество пострадавших - фото 1
Под Николаевом автобус протаранил фуру, множество пострадавших

В среду, 19 февраля, в Николаевской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 18 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в 1:35 в пункт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса". Столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo", - говорится в сообщении.

Под Николаевом автобус протаранил фуру, множество пострадавших - фото 196063

Позже на место аварии прибыли спасатели. Стараниями работников ГСЧС удалось деблокировать пострадавшего водителя автобуса и передать его медикам. Еще 18 человек были госпитализированы в местные райбольницы.

Напомним, в Днепре водитель Audi, пытаясь сбежать от полиции, задавил трех человек. Одна из жертв скончалась на месте, двух других человек забрала бригада "скорой помощи". Подробности читайте по ссылке.

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ДТП ГСЧС Николаев Новости Украина
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