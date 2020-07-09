Под Киевом вдрызг пьяный мент на огромной скорости развалился о грузовик (ВИДЕО)

Пьяный полицейский спровоцировал серьезное ДТП

В ночь на четверг, 9 июля, возвращавшийся в свой загородний дом после шумных гулянок старший следователь главного управления Национальной полиции летел на скорости света по Новообуховской трассе.

То ли Volkswagen Golf оказался не способным влететь и обойти препятствия на высоте, то ли наличие огромного количества алкоголя в крови не способствует безопасному движению, но следак отправил свою машину в проезжавший по соседней полосе грузовик.

От столкновения легковушку буквально разорвало на мелкие детали. Бампер машины прилип к фуре, двигатель разлетелся на отдельные детали, а заднюю часть кузова размотало об отбойник.

Каким образом мусору удалось выжить в этой аварии и даже остаться практически невредимым, не знает даже Аваков. Но вусмерть бухущий офицер полиции сразу же выбежал на дорогу и начал отрывать номерные знаки от обломков, чтобы его не идентифицировали. Когда же оказалось, что спьяну сделать это он не может, мент решил сбежать. Впрочем, его задержали проезжавшие мимо водители.

Клиент оказался не только бухим, но еще и максимально агрессивным.

Как утверждают активисты группы "Киев оперативный" в Facebook, нарушитель правил дорожного движения оказался сотрудником главного управления полиции Андреем Николаевичем. Фамилию неадеквата они не назвали.

"Конечно, от прохождения тестов на состояние опьянения на месте он отказался. Видимо, надеется порешать "по кум-брат-сватской". Ну, ничего, пожурят, переведут в область на пару месяцев, а потом вернут, как очень ценного сотрудника. Отлаженная схема и обычная практика. Приятного просмотра", - отметили активисты в соцсети.

Смотрите видео последствий аварии с участием пьяного полицейского онлайн: