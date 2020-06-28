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В Ровно пьяная полицейская сбила двух женщин

14:00
Менты обещают уволить нарушительницу - фото 1
Менты обещают уволить нарушительницу

Как заявили в воскресенье, 28 июня, в полиции Ровенской области, авария произошла на улице 16-го Июля в областном центре. За рулем машины находилась нетрезвая сотрудница ментовки.

По данным следствия, 31-летняя старший следователь следственного управления полиции региона сдавала назад на своем Nissan и сбила двух женщин.

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У пострадавших были диагностированы ушибы коленей и спины. 33-летнюю жительницу Ровно и ее 28-летнюю знакомую, к счастью, не пришлось госпитализировать. Медики, оказав им помощь на месте, отпустили обеих по домам.

Виновница ДТП, как оказалось, находилась за рулем вусмерть пьяной. От прохождения освидетельствования она отказалась, а коллеги-менты, разумеется, не заставляли ее сдавать кровь на анализ на наличие алкоголя.

"Полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Уголовное производство по факту аварии будет расследовать ГБР", - отметили в полиции.

Кроме детективов бюро, которые якобы будут пытаться наказать злоумышленницу, служебное расследование якобы проводят и коллеги виновницы ДТП. И хотя копы утверждают, что по результатам проверки нарушительницу правил уволят из органов, наверняка этого не произойдет. Поскольку ментов благодаря системе Авакова зачастую не лишают должностей даже в случае, если их ловят за взятки, убийства и прочие преступления.

"Ее непосредственного руководителя освобожден от должности, а руководителя отдела, где работала полицейская - привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявили правоохранители.

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