Под Киевом в жутком ДТП погибли пять человек, 20 получили ранения

В ДТП погибли пять человек

В ночь на пятницу, 11 сентября, возле Иванкова Киевской области произошла масштабная авария с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате столкновения пострадали 20 человек.

Как заявили в полиции Киевской области утром, еще пятеро участников ДТП погибли на трассе Киев - Харьков - Довжанский, где столкнулись между собой четыре авто.

- На 47 километре автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель DAF двигался в сторону Киева и столкнулся другой фурой - Mercedes-Benz 1320 и вылетел на встречку, где протаранил ВАЗ и маршрутный микроавтобус, - отметили копы.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Тела погибших достают сотрудники ГСЧС. 14 пострадавших медики "скорой" госпитализировали, а еще шестерым оказали помощь на месте.

Из-за чего произошла авария, неизвестно. Это пытаются выяснить следователи, которые работают на месте происшествия до сих пор.

В связи с затрудненным движением на участке трассы водителей просят воздержаться от поездок по маршруту ДТП.