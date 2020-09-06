Сбивший ребенка сын соратника Зеленского несся на красный 160 км/час

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил мальчика на пешеходном переходе

Журналисты разузнали подробности случившегося вечером 3 сентября в Кривом Роге ДТП с участием отпрыска бывшего регионала, который переметнулся к "Слугам народа" и стал кандидатом в мэры вотчины Зеленского.

18-летний мажор-сын Дмитрия Шевчика, который может возглавить Кривой Рог, на огромной скорости проехал на красный свет светофора и сбил ребенка, переходящего дорогу вместе с матерью.

Как утверждают местные журналисты, о пребывани Шевчика-младшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ничего неизвестно, но, по данным следствия, он гнал свой элитный Volkswagen на скорости 160 километров в час. После столкновения машины с пешеходом ее унесло на встречку и в отбойник.

Как известно, 11-летнего пострадавшего госпитализировали в местную больницу, после чего санавиацией доставили в Днепр. Мальчик находится в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом височной кости, переломом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушибом головного мозга, гематомой затылка, закрытым переломом левого плеча, ушибами грудной клетки и таза.

Напомним, сам же бывший регионал и теперь уже "Слуга народа" подтвердил сам факт участия собственного сына в ДТП и рассказал душещипательную историю о том, как его Марк "уходил от столкновения с авто и потерял управление".

И это вполне может быть правдой, поскольку при гонках на такой скорости явно неопытному водителю, буквально недавно получившему права, легко попасть в аварийную ситуацию, а при попытке уйти из нее машина наверняка потеряет управление. Жаль лишь, что мажора фактически отмажут и сделают виновным в случившемся какого-то неизвестного водителя, якобы спровоцировавшего опасность на дороге. При этом работники СМИ утверждают, что никаких третьих машин в момент ДТП на дороге не было.