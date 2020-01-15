Под Киевом в огне погибли дети. Из-за курения

Под Киевом в огне погибли дети. Из-за курения

Во вторник, 14 января, под Киевом из-за пожара погибли три человека, двое из них дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 января в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Погребы Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.). Пожар самоликвидировался. Огнем был уничтожен матрас. Предварительная причина пожара - курение в постели. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, на Черниговщине три ребенка отравились неизвестным веществом. Один из них скончался. По данным источника, инцидент произошёл 8 декабря. В 16 : 30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы. Через два часа один из мальчиков умер. Дальше читайте на БЕЗ ТАБУ.