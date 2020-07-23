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Под Днепром перевернулся автобус, водитель предпочел убежать

Вчера, 23:20
Под Днепром перевернулся автобус, водитель предпочел убежать - фото 1
Под Днепром перевернулся автобус, водитель предпочел убежать

В четверг, 23 июля, на Днепропетровщине перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали 15 человек.

В России сгорел автобус с десятками украинцев (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры для его задержания", - говорится в сообщении.

На данный момент решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Польше в жуткое ДТП с участием двух грузовиков попал автобус с десятками украинцев ФОТО.

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Днепропетровская область ДТП автобус Новости Украина
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