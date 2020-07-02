В Польше в жуткое ДТП с участием двух грузовиков попал автобус с десятками украинцев ФОТО

21:00 02 июля,

В автобусе находились 40 граждан Украины

Днем в четверг, 2 июля, в районе города Богуславице Силезского воеводства в Польше произошла масштабная авария. Автобус украинского перевозчика влетел в фуру, которая затем загорелась.

Как заявили в генеральном консульстве Украины в Кракове, авария случилась на автодороге Польши №1.

В автобусе ехали 40 граждан нашей страны, а в результате столкновения его с двумя грузовиками пострадали 16 человек.

- Шестеро украинцев госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, - отметили дипломаты. - Детей среди пострадавших нет. Сейчас мы пытаемся установить перевозчика, которому принадлежит автобус.

По предварительным данным, украинцы направлялись из Тернопольской области в сторону Варшавы.

Причины аварии в данный момент неизвестны. В полиции Силезского воеводства утверждают, что сразу после столкновения один из грузовиков загорелся. Пострадавших же в результате аварии эвакуировали медицинскими вертолетами.

На месте ЧП работали отряды спасателей, которые потушили возгорание. Правда, грузовик уже не вернуть.

Украинцев же, которые уцелели после аварии, находятся в гостиницах близлежащих населенных пунктов.