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Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО

11:10
Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО - фото 1
Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО

После выхода сериала "Чернобыль", зона отчуждения приобрела небывалую популярность среди украинских и зарубежных любителей пощекотать нервы. И все остаются в восторге, кроме полиции.

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Как сообщают правоохранители, во время патрулирования объекта "Чернобыль-2" были задержаны 17 сталкеров.

Четверо из них – граждане Франции.

Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО - фото 185888

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - передают в полиции.

Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО - фото 185889

Напомним, Россия сняла свой "Чернобыль". Но получилось не очень - ВИДЕО.

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Чернобыль полиция Новости Украина
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