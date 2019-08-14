Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО

Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО

После выхода сериала "Чернобыль", зона отчуждения приобрела небывалую популярность среди украинских и зарубежных любителей пощекотать нервы. И все остаются в восторге, кроме полиции.

Как сообщают правоохранители, во время патрулирования объекта "Чернобыль-2" были задержаны 17 сталкеров.

Четверо из них – граждане Франции.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - передают в полиции.

Напомним, Россия сняла свой "Чернобыль". Но получилось не очень - ВИДЕО.