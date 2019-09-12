Хотела отомстить работодателям: полиция задержала устроившую поджог в Чернобыльской зоне

Чернобыльской поджигательнице "светит" два года тюрьмы

Вечером в четверг, 12 сентября, полицейские упаковали женщину, по вине которой полыхают 20 гектаров земли вблизи отселенной территории и внутри Зоны отчуждения. Злоумышленнице грозит тюремный срок, хотя сама она задумывала проделку лишь с целью мелкой мести.

Как утверждают следователи, причиной распространившегося на огромную территорию пожара является поджог.

Началось возгорание в селе Старые Соколы Ивановского района, где местная жительница бросила спички в траву. Таким образом она хотела отомстить бывшим работодателям, которые якобы не расплатились с ней за работу.

- В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемой. Женщина задумала месть, но пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону, - отметили в полиции. - По факту преступления было открыто уголовное дело по статье 245 УК Украины - "Уничтожение или повреждение лесных массивов".

Если задержанную признают виновной, ей грозит до двух лет тюрьмы или такой же срок ограничения свободы.

В данный момент трава и лес в районе Старых и Новых Соколов продолжают тлеть. Аналогичная ситуация наблюдается и в районе Зоны отчуждения. Остановить рапространение пожара пытаются бойцы ГСЧС, но локализовать огонь у них не получается уже более суток даже не смотря на привлечение к тушению авиации.

К счастью, пострадавших или погибших в результате ЧП по-прежнему нет.