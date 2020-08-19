Почти две тысячи зараженных: в Украине - новый антирекорд по коронавирусу

Украина бьет антирекорды по распространению коронавируса

Ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране стремительно ухудшается, а остановить кажущееся неминуемым схлопывание системы здравоохранения наверняка можно только при реальном ношении масок в людных местах абсолютно всеми, а также придерживанием социальной дистанции.

Ни того, ни другого, украинцы не соблюдают. Вкупе с власть имущими, которые показательно снимают маски ради фоточек, да и вообще считают нормальным носить средства защиты под носом или подбородком, а также тусить в элитных заведениях и не закрывать принадлежащие себе же кафе и рестораны.

Именно поэтому народ начисто забил на карантин, что привело к резкому и постоянному росту количества зараженных. За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 1967 положительных тестов на коронавирус. Столь большого количества новых случаев инфицирования за всю историю COVID-19 в стране еще не было. Впрочем, с учетом всестороннего игнорирования болезни, ситуация наверняка будет ухудшаться.

Всего же за вторник, 18 августа, выздоровели 812 украинцев, а 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

С момента начала пандемии в Украине коронавирус поразил 96403 человека. 2144 случая болезни закончились летально. 49 737 человек недуг преодолели.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.