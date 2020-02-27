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Кличко готов сразиться с коронавирусом: Как это будет

14:21
Кличко готов сразиться с коронавирусом: Как это будет - фото 1
Кличко готов сразиться с коронавирусом: Как это будет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности украинской столицы противостоять китайскому коронавирусу.

У украинки обнаружили коронавирус - СМИ

Об этом политик заявил на заседании Киевсовета.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы из-за возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаи заболевания не зарегистрированы. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", - заявил мэр столицы.

Кроме того глава КГГА настоял на просветительской деятельности в школах и других публичных местах.

Напомним, по состоянию на 27 февраля от коронавируса умер 2801 человек, еще 82 168 заражены. Как и раньше, тройку мировых лидеров по количеству инфицированных занимают Китай, Южная Корея и Италия. Больше об этом читайте здесь.

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Виталий Кличко Коронавирус из Китая Киев Новости Украина
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