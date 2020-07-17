По приказу Путина: русские начали проверку боеготовности войск на границе с Украиной

Российских террористов готовят к войне

Российские террористы продолжают поигрывать мышцами вблизи кордонов нашей страны. При этом в Кремле уже не первый год планируют широкомасштабное наступление на Украину и размещают войска по всей границе.

Как объявил в пятницу, 17 июля, главарь минобороны России Сергей Шойгу, с сегодняшнего дня по указке террориста №1 Владимира Путина началась проверка войск Южного и Западного военных округов РФ.

Кроме того, оккупанты запланировали проверку сил морской пехоты, воздушно-десантных войск и других подразделений, которые могут направить на Украину в случае начала полномасштабной войны.

Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный - территорию временно оккупированного Крыма.

В то же время министр обороны Украины Андрей Таран в ходе сегодняшнего выступления в Верховной Раде объявил о том, что "признаки подготовки российских войск к активным боевым действиям возле админграницы Херсонской области и оккупированного Крыма не зафиксированы".

Напомним, по данным разведки, российские оккупанты готовятся к полномасштабному наступлению на Украину, для чего сосредоточили у наших границ несколько батальонно-тактических группировок.

О подготовке русских к войне заявлял экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, который считает, что РФ может решиться на новую агрессию во время военных учений "Кавказ 2020" для захвата Херсона и Одессы.

И хотя в ООС предпосылок к подготовке агрессии со стороны РФ упорно не видят, Вооруженные силы Украины все же перевели на службу в усиленном режиме.