Кабмин изменил украинский язык: раскрыты детали

Кабмин изменил украинский язык: раскрыты детали

В среду, 22 мая, Кабинет министров одобрил новую редакцию украинского правописания.

Об этом сообщает РБК Украина.

По мнению министров, принятые изменения являются отличным дополнением к языковому закону, т.к. предусматривают унификацию орфографических норм языка.

В Дополнении Кабмина к постановлению сказано, что последняя редакция правописания возвращает некоторые нормы 1928 г., возобновление которых вполне обосновано с научной точки зрения.

"Разделяя мнение о преступном характере репрессивных действий тоталитарного режима в отношении харьковского правописания и его творцов, кодификаторы не могут обойти вниманием тот факт, что язык создает его история: язык меняется и правописание должно отображать современное положение дел", - сказано в документе.

Напомним, 15 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко подписан закон об украинском языке.

"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил президент.

И добавил, что он возлагает большие надежды на режим Владимира Зеленского.

"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", - заявил Порошенко.