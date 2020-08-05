Первый заплыв: когда отдавать ребенка в бассейн

"Плавание – самый безопасный способ улучшить здоровье малыша", – поделился мнением педиатр высшей категории Евгений Комаровский. Он говорит, что 15 минут в воде положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют мышцы тела.

Врач советует записывать кроху в бассейн с 6 месяцев, ведь груднички обычно не боятся воды, а наоборот – в контакте с родителями получают удовольствие от купания. Дети, которые занимаются регулярно, реже болеют респираторными заболеваниями, раньше начинают ползать и ходить. Также тренировки налаживают сон, улучшают аппетит, предотвращают искривление хребта и мышечную дистонию.

Что делать, если ребенок не посещал бассейн до 1 года?

Малыши 1-3 лет, которые не знакомы с плаванием, на первом занятии, возможно, проявят тревожность и скованность. Такое поведение связано с боязнью воды. Мастер спорта международного класса Елена Марченко рекомендует в подобном случае не торопить события. Пусть тренировка проходит в игровой форме, тогда веселая атмосфера и подбадривание родителей помогут справиться с волнением. Так, период привыкания занимает около месяца. Но чтобы ребенок еще быстрее преодолел страхи, используйте дома надувной бассейн – купание с любимыми игрушками позитивно повлияет на настрой крохи.

После адаптации тренер научит согласовывать дыхание с движениями рук и ног, лежать на спине. В 4 года – задерживать воздух и открывать глаза при нырянии. А вот разнообразным стилям плавания обучают только с 5 лет, когда физическое и интеллектуальное развитие достигнет достаточного уровня. Кстати, в этом возрасте ребятишек отдают в групповые секции. Но для видимых результатов придется ходить бассейн не реже 5-6 дней в неделю и выполнять другие нагрузки – бег, силовые упражнения. Успех маленького спортсмена зависит и от того, насколько ему нравятся занятия. Если малыш с удовольствием посещает их, то, вероятно, его ожидает большое чемпионское будущее.

"Я увидел в нем победителя, когда ему было 10"

Эти слова прозвучали об обладателе 28 олимпийских медалей Майкле Фелпсе от его тренера. Боб Боумен впервые обратил внимание на будущего чемпиона, когда тот играл с друзьями в зале. Уже тогда было понятно – парень любит побеждать и ненавидит проигрывать. Наставник отметил, что десятилетний Майкл имел черты и навыки, необходимые для профессионального пловца.

Мальчик ходил в бассейн с 7 лет, после того как у него подтвердили синдром дефицита внимания и гиперактивность.Спустя некоторое время талантливый ученик стал лучшим в своей возрастной категории, а в 15 принял участие в Олимпийских играх. Благодаря упорству и стараниям когда-то рассеянный, неусидчивый ребенок превратился в многократного победителя международных соревнований, установив 29 индивидуальных рекордов.

Также помните, чтобы добиться успехов в плавании, надо в свободное время правильно питаться и больше отдыхать. Нужны и удобные аксессуары: шапочки, очки, нарукавники, спасательные жилеты, купальные костюмы. В подходящих моделях и грудничок, и подросток будет чувствовать себя уверенно. Такие вещи можно найти, заглянув в специализированный детский магазин. Там предложат именно то, что необходимо для достижений и побед юного дарования.