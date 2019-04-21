Первая серия 8 сезона "Игры престолов" побила рекорд по пиратским просмотрам

16:00 21 апреля,

Игра престолов бьет один рекорд за другим

Только лишь за первые сутки после публикации премьера финального сезона культового сериала набрала больше 50 миллионов нелегальных просмотров. Скорее всего, эти цифры далеки от точных, но, разумеется, реальные куда выше. Остается только догадываться, какие убытки несет HBO.

Впрочем, создатели, судя по всему, не очень уж об этом и переживают: конечно, ущерб присутствует, но доходы от сериала все равно колоссальны. И едва ли не каждый эпизод ставит все новые и новые рекорды.

Так, по данным аналитической фирмы MUSO, серия "Винтерфелл" не только обновила рейтинговый максимум за всю историю телевидения, но и буквально порвала по количеству нелегальных просмотров.

Первый эпизод 8 сезона, показанный по HBO 14 апреля, всего за 24 часа набрал 55 миллионов нелегальных просмотров. Больше 75% из них - результат работы онлайн-кинотеатров. 12,2% пиратских просмотров пришлись на скачанные с сайтов файлы, а 11,3% любителей нелегальных фильмов стянули серию с торрентов.

Лидерами среди просмотров стали индусы, которые аж 10 миллионов раз посмотрели пилот финального сезона. Затем в антирейтинге расположились китайцы с 5 миллионами нелегальных просмотров и скачиваний. Третье место, как это ни странно, оказалось за Штатами. Пояснить, почему в стране, где легальный доступ к контенту HBO очень прост и дешев, четыре миллиона человек пошли незаконным путем, никто не может.

Посмотрим, что скажет статистика по просмотрам второй серии эпической ленты. Дожидаться выхода очередного эпизода осталось совсем не долго. Украинцы смогут посмотреть вторую серию 8 сезона "Игры престолов" уже в понедельник, 22 апреля.