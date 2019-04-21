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Игра престолов 8 сезон - Что будет во 2 серии

21 апреля, 09:30
2 серия Игры престолов - на экранах с 21 апреля - фото 1
2 серия Игры престолов - на экранах с 21 апреля / HBO

В понедельник, 15 апреля, старитовал долгожданный 8 сезон Игры престолов. Первая серия уже вышла - на очереди вторая.

Первая серия "Игры престолов" несколько разочаровала, однако это было ожидаемо - авторы шоу умеют нагнетать и приготовили вкусненькое напоследок.

Игра престолов 8 сезон - что было и кого убили в первой серии

Во второй серии нас ждет развитие сюжета. Ланнистеры в Винтерфелле, и если у Тирион все ок, то Джейме Ланнистеру придется ответить за свои прошлые поступки (в первом сезоне он едва не убил Бран Старка, который теперь стал Трехглазым Вороном), армия людей готовится к решающей битве, Король ночи отправляет послание, любовные страсти накаляются. Все как мы любим:

Смотрите трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов онлайн:

Вторая серия сериала выйдет 21 апреля (в Украине - 22 апреля 2019), длительность серии - 54 минуты. Режиссером 2 серии (как и первой) будет Дэвид Наттер.

Напомним, всего у 8 сезона "Игры престолов" будет 6 серий: 1 серия 14 апреля (15 апреля - в Украине) , 2 серия - 21 апреля, 3 серия - 28 апреля, 4 серия - 5 мая, 5 серия - 12 мая, 6 серия - 19 мая.

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