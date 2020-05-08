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Переговоры Украины с МВФ находятся в замороженном состоянии

18:00
Глава минфина не может начать переговоры о спасении экономики - фото 1
Глава минфина не может начать переговоры о спасении экономики

В пятницу, 8 мая, в Верховной Раде прошло заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики при участии министра финансов Сергея Марченко, в ходе которого стало известно о ситуации со спасительным для Украины кредитом от МВФ.

Информация, которую озвучил глава минфина, совсем не может радовать никого, кроме Коломойского и подконтрольных ему депутатов, которые ведут страну к дефолту.

В МВФ назначили нового главу миссии в Украине

По словам Сергея Марченко, в данный момент, даже не смотря на смену главы миссии МВФ в Украине и на декларируемую необходимость о сотрудничестве, переговоры с фондом не ведутся. Только лишь обсуждение новой программы с траншами в 5 миллиардов долларов за полтора года может начаться после решения в Верховной Раде проблем с антиколомойским законом.

- Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом невозможны без принятия Верховной Радой закона о банках, который в частности, делает невозможным возвращение "Приватбанка" бывшему владельцу Игорю Коломойскому, - подчеркнул министр. - О предохранителя в виде закона 2571-р, вчера был задан вопрос о том, насколько этот закон критический для переговоров с МВФ. На что мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования этого закона невозможны. По любым программам финансирования.

Так что пока в Раде "слуги народа" от олигарха борются с другими нардепами, ни с кем из Зе команды крупнейшие кредиторы страны не собираются даже разговаривать.

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты, внеся 16 тысяч правок. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР и сделали это 30 апреля.

Теперь рассмотреть документ во втором чтении смогут на ближайшем заседании Рады. Но пока парламентарии не собираются вносить его в повестку дня. По крайней мере, никто из власть имущих об этом не говорит.

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Игорь Коломойский МВФ закон переговоры кредит Новости Сергей Марченко
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