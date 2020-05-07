В МВФ назначили нового главу миссии в Украине

У миссии МВФ в Украине - новый руководитель

С 1 мая вместо привычного Зе команде руководителя миссии МВФ Рована ван Родена в Украину прибыла Иванна Владков Голлар, которую сегодня официально представили властям нашей страны.

Сегодня постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о смене главы миссии крупнейшего кредитора.

- Иванна Владков Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине с 1 мая, - процитировали слова чиновника в пресс-службе МВФ. - Госпожа Владков Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии.

Что значит для Украины в целом смена руководства миссии МВФ, еще неизвестно. Вполне может быть, что Владков Голлар будет более жестко требовать от Зе команды выполнения всех требований для получения жизненно необходимого кредита. Впрочем, наверняка резкого разворота на 180 градусов и отказа от сотрудничества с Киевом в данный момент не будет. Ведь нынешнее правительство как минимум на словах декларирует желание работать с МВФ и получать кредиты.

Тем не менее, важнейший вопрос, который тормозит перечисление спасительного транша в казну, - принятие "антиколомойского закона" - до сих пор висит в воздухе. Кроме того, "Слуги народа" пытаются протащить и другие законы, которые и МВФ, и другие партнеры Украины, называют решающими в возможном бойкоте Украины. Например, - уволить главу НАБУ Артема Сытника, который не совсем удобен для Зеленского и компании.

Стоит отметить, что после пересчета государственного бюджета его предельный дефицит увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.