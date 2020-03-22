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“Патриарх” Филарет сделал безумное заявление о причинах пандемии

17:00
Вы напугали деда (с) - фото 1
Вы напугали деда (с)

Бывший патриарх бывшей УПЦ КП Филарет вновь подтвердил, что находится в жесточайшем маразме.

Церковник вновь вышел в свет, на этот раз в статусе эпидемиолога. “Патриарх” Филарет дал аналитику о причинах коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей пневмонию COVID-19. Ныне распространение опасного заболевания признано пандемией - лишь по официальным данным заражены более 300 000 человек и зафиксированы 13 000 смертельных случаев.

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Все это, по мнению церковника, вызвано гневом божьим. Более того, Филарету даже известно, что прогневило древнее божество.

Оказывается, ему претят однополые браки и именно за это ниспосланы на человека вредоносные микроорганизмы.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", – заявил обезумевший старец.

Филарет также заявил, что его подчиненные намерены и далее игнорировать правила карантина и требование украинских властей об оном. Церковник уверен, отправление церковных таинств не является средством распространения инфекции.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – заявил Филарет.

Прямая речь для тех, кто не верит, что он действительно такое сказал:

Отметим, что даже с точки зрения православия - Филарет несет дикую ересь - во-первых, его организация УПЦ КП расформирована Константинопольским патриархом. Во-вторых, у УПЦ КП нет так называемой “благодати”, то есть, все эти “таинства” - банальная фикция. В-третьих, глава мирового православия дал команду своим сотрудникам прекратить, как минимум, до конца месяца, служение.

Также стоит отметить, неизвестные библии, а значит - и Филарету микроорганизмы, являющиеся причиной COVID-19, убивают в основном пожилых людей, которые в своей массе далеки от темы однополых браков, более того - весьма религиозны. Известно, первая погибшая от пандемии украинка была верующей и будучи зараженной посещала храм, где могла заразить новых людей. По этой причине безответственные слова иерарха очень похожи на выстрел в ногу

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Пандемия коронавируса Томос Патриарх Филарет паноптикум Новости Украина
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