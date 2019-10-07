Пашинского под арест: в ГБР приняли решение

Пашинского под арест: в ГБР приняли решеине

Государственное бюро расследований обратилось в суд с просьбой взять под арест экс-нардепа Сергея Пашинского. Однако не за коррупцию, а бытовуху.

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - заявили в бюро.

Рассмотрение дела о взятии подозреваемого под сражу пройдет в понедельник, 7 октября в Печерском суде Киева.

Напомним, что 4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение из-за инцидента трехлетней давности.

Пострадавший Вячеслав Химикус

31 декабря 2016 г. депутат подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а Пашинского потерпевшим. Больше об этом читайте здесь.