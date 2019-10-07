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Пашинского под арест: в ГБР приняли решение

14:30
Пашинского под арест: в ГБР приняли решеине - фото 1
Пашинского под арест: в ГБР приняли решеине

Государственное бюро расследований обратилось в суд с просьбой взять под арест экс-нардепа Сергея Пашинского. Однако не за коррупцию, а бытовуху.

Пашинский хочет уголовно наказывать журналистов "за фейки

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - заявили в бюро.

Рассмотрение дела о взятии подозреваемого под сражу пройдет в понедельник, 7 октября в Печерском суде Киева.

Напомним, что 4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение из-за инцидента трехлетней давности.

Пашинского под арест: в ГБР приняли решение - фото 189168

Пострадавший Вячеслав Химикус

31 декабря 2016 г. депутат подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а Пашинского потерпевшим. Больше об этом читайте здесь.

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