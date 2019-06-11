Узурпатор Парубий не показал коалицию в Раде – КСУ

Парубий не показал коалицию в Раде – КСУ

Спикер ВРУ Андрей Парубий не предоставил КСУ документы, доказывающие существование коалиции в Раде.

Об этом заявил Виктор Кривенко - судья-докладчик по делу о роспуске парламента.

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела... был направлен запрос к главе Верховной Рады с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций", - отметил судья.

И продолжил.

"Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины", материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список народных депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ".

Отметим, что 17 мая совет нардепов, представляющих партию "Народный фронт", единогласно выступил за выход из коалиции. По законодательству Украины, у Рады оставался месяц на формирования нового объединения депутатов. Однако Команда Зе четко дала понять, что коалиции как таковой не существует уже давно. Следовательно, парламент можно распустить.

21 мая президент Владимир Зеленский так и поступил. Через два дня, 23 мая, указ о проведении досрочных выборов в Раду официально вступил в силу.

Если нардепы не достигнут успеха в КСУ, 21 июля начнется новая страница в истории парламентаризма в Украине.