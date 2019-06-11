Дуже дякую: Зеленский выступил в Конституционном суде (ВИДЕО)

Владимир Зеленский считает указ о роспуске Рады конституционным

Утром во вторник, 11 июня, президент Украины прибыл в зал заседаний Конституционного суда, где сегодня рассматривают указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В ходе своей речи президент многократно повторил свою излюбленную фразу "дуже дякую" и призвал служителей Фемиды принять решение, за которое им "не было бы стыдно".

При этом глава государства подчеркнул, что его юристы считают указ о роспуске ВР восьмого созыва "абсолютно соответствующим Конституции".

Правда, подобная аргументация в суде может быть не принята, поэтому отстаивать позицию Зеленского будут представители его команды. А для того, чтобы "не создавать давление на суд", президент объявил о том, что покидает помещение.

Не согласны с президентом как минимум 69 нардепов, которые и решили оспаривать роспуск ВР в суде. Они утверждают, что парламентарии во время консультаций с главой государства не давали согласия на досрочные выборы, о чем свидетельствует опубликованная командой Зе расшифровка переговоров.

Как известно, разогнать парламент лидеры фракций в кулуарах якобы договорились, но только при обещании Зеленского дать возможность Раде принять закон о снижении проходного барьера до 3%, а также об открытых списках. При этом президент всех кинул и внес в парламент законопроект, который, де-факто, ничего не менял.

Многие эксперты считают роспуск Рады незаконным, поскольку не были соблюдены формальности о развале коалиции. Именно эту коллизию и должны разрешить судьи. Именно от их решения зависит - состоятся ли досрочные выборы 21 июля 2019 или же все будет перенесено на плановые осенние выборы 2019.