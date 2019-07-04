Социологи подвезли новые рейтинги: какие партии проходят в Раду

В Верховную Раду проходят только пять партий

Работники социологической группы "Рейтинг" представили данные своего опроса, который проводили с 29 июня по 3 июля. Причем серьезных изменений по сравнению с результатами предыдущих срезов общественного мнения, в целом, не произошло.

Согласно данным социологов, в Верховной Раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

Большинство в парламенте, судя по всему, сформируют прибившиеся к хайпу вокруг успеха Владимира Зеленского "Слуги народа", за которых готовы голосовать 42,3% опрошенных из числа тех, кто пойдет на выборы.

На втором месте по количеству нардепов могут оказаться рыги. Их объединение "Оппозиционная платформа - За Жизнь" во главе с Медведчуком и Рабиновичем ватники могут протащить на уровне 34 мандатов - 13,4% граждан высказались в поддержку пророссийской силы.

Переименнованная в "Европейскую солидарность" БПП должна набирать 8,3% голосов. Чуть меньше у "Голоса" Святослава Вакарчука - 7,2%. На равных с новосозданной партией идет и "Батькивщина".

Не окажутся способными преодолеть проходной барьер разваливающаяся "Сила и Честь" Игоря Смешко - 3,8%, недобитые регионалы из "Оппозиционного блока" с 3,1%. Низок рейтинг и партии Владимира Гройсмана - 2,8%. Тем не менее, политсила действующего премьера обходит и "Гражданскую позицию" вечно непроходного Анатолия Гриценко с его 2,4%, и "радикалов" Ляшко с теми же показателями.

Представленное в нынешнем разогнанном созыве "Об'єднання "Самопоміч" также может не попать с ВР. Сейчас этой политсиле доверяет только 1,1% украинцев.