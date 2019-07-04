Смешко на свалку! "Сила и честь" погрязла в расколах

Смешко на свалку! "Сила и честь" погрязла в расколах

В партии "Сила и честь" назрел крупный раскол. Против Игоря Смешко подняли бунт.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, экс-СБУшник навлек на себя гнев однопартийцев. Причина стара, как мир: эгоизм, нарциссизм и самодурство лидера.

Вот что рассказал по этому поводу уже бывший член "Силы", а также бый замгенпрокурора и зам-главы СБУ - Николай Обиход.

"Так, странные личности в окружении лидера партии ориентируют его на совершение разрушительных шагов в партийном строительстве. В частности, для региональных организаций готовится авантюра с заменой недемократическим путем и в нарушение устава партии, их руководителей, который были избраны на демократических партийных выборах”, - отметил экс-замглавы СБУ времен Кучмы.

И добавил, что Смешко хочет превратить подчиненных в "крепостных".

“Для меня является очевидным намерение И.Смешко вместо предполагаемого партийным уставом коллективного руководства внедрить в партии отношения образца “Барин - крепостные”. Я против перерождения партии на основе заимствованных из застойного компартийного прошлого полувековой давности принципов “всеобщего одобрямса” и “чего изволите”, - заявил Обихода и….вышел из партии.

Сам же Смешко пока никуда идти не намерен. К тому же мы сомневаемся, что с уходом Обихода конфликт исчезнет сам собой.

Отметим, что во время президентской гонки Игорь Смешко якобы выступал в роли технического кандидата Петра Порошенко (для оттягивания голосов от Анатолия Гриценко – прим. ред).

После поражения, партия Смешко "Сила и честь" подалась на досрочные выборы в Раду. И не безоблачно. Периодически в СМИ появлялась информация о продаже мест в партийных списках.

И что сказать, некоторое время она даже преодолевала 5-процентный барьер. Но позже ее обогнал "Голос" Вакарчука.

Но не все еще потеряно. Остается же мажоритарка!