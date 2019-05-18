Палатке АТО быть: Суд смачно утер нос Кернесу

Палатке АТО быть: Суд смачно утер нос Кернесу

Не успели страсти по пункту помощи АТО разгореться по крупному, как свое слово сказала Фемида: Нет! Палатку никто убирать не будет.

Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО

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По мнению Харьковского окружного суда, адвокаты Кернеса и Ко так и не смогли доказать, что волонтерский пункт создает угрозу чьей-либо безопасности и мешает дорожному движению.

Напомним, ранее на городском сайте петиций возникло предложение снести "грязную палатку" на площади Свободы. Со временем просьба набрала 5 тыс голосов и харьковский совет предложил перенести волонтерский пункт.

"Эта палатка находится в охранной зоне контактной сети. При размещении любых объектов вблизи контактной сети подается отдельная заявка на отключение питания с контактных сетей, потому что в случае обрыва люди попадут в зону поражения током. Этого тоже сделано не было", - заявил директор харьковского Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.