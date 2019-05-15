Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

У Кернеса предложили перенести пункт помощи АТО

15 мая, 18:30
У Кернеса предложили перенести пункт помощи АТО - фото 1
У Кернеса предложили перенести пункт помощи АТО

Власти Харькова предложили перенести палатку помощи солдатам АТО с площади Свободы на площадь Защитников Украины. Свое решение мэрия мотивировала заботой об удобствах харьковчан.

В Крыму установят памятник уничтожителю Сечи

Об этом сообщается на сайте мэрии.

По мнению чиновников, палатке не место на площади Свободы по той причине, что на проезжей части запрещено размещение каких-либо конструкций.

"Эта палатка находится в охранной зоне контактной сети. При размещении любых объектов вблизи контактной сети подается отдельная заявка на отключение питания с контактных сетей, потому что в случае обрыва люди попадут в зону поражения током. Этого тоже сделано не было", - заявил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Все бы ничего, но если палатка так мешает проезду, то почему же ее решили убрать лишь сейчас? Из-за одной петиции? Звучит смешно!

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес предложить убрать палатку для сбора помощи солдатам АТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Харьков АТО
Мэрия Харькова
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...