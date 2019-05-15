У Кернеса предложили перенести пункт помощи АТО

18:30 15 мая,

У Кернеса предложили перенести пункт помощи АТО

Власти Харькова предложили перенести палатку помощи солдатам АТО с площади Свободы на площадь Защитников Украины. Свое решение мэрия мотивировала заботой об удобствах харьковчан.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

По мнению чиновников, палатке не место на площади Свободы по той причине, что на проезжей части запрещено размещение каких-либо конструкций.

"Эта палатка находится в охранной зоне контактной сети. При размещении любых объектов вблизи контактной сети подается отдельная заявка на отключение питания с контактных сетей, потому что в случае обрыва люди попадут в зону поражения током. Этого тоже сделано не было", - заявил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Все бы ничего, но если палатка так мешает проезду, то почему же ее решили убрать лишь сейчас? Из-за одной петиции? Звучит смешно!

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес предложить убрать палатку для сбора помощи солдатам АТО.