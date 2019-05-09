Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО

09:33 09 мая,

Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО

Мэр Харькова Геннадий Кернес предложить убрать палатку для сбора помощи солдатам АТО.

Соответствующий пост чиновник написал в Facebook.

"Сегодня на сайте горсовета опубликованы две петиции. Одна - с предложением убрать палатку с пл. Свободы. …. На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я -за то, чтобы ее убрать", - написал градоначальник.

Мда, довольно странное заявление как для главы города, который находится неподалеку от зоны АТО. Не находите? А вот и сам текст петиции.

"Харьковчане! Поддержите петицию о том, чтобы убрать палатку на пл. Свободы. Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон".

В случае набора 5000 голосов в поддержку этой идеи, Кернес обещает рассмотреть и поддержать скандальную "просьбу".

"Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге. И с наступающим праздником. С Днем Победы!!!!", - заявил одиозный чиновник.

Немая сцена.