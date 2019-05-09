Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО

09 мая, 09:33
Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО - фото 1
Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО

Мэр Харькова Геннадий Кернес предложить убрать палатку для сбора помощи солдатам АТО.

Вернули территории: штаб ООС отчитался об успехах

Соответствующий пост чиновник написал в Facebook.

"Сегодня на сайте горсовета опубликованы две петиции. Одна - с предложением убрать палатку с пл. Свободы. …. На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я -за то, чтобы ее убрать", - написал градоначальник.

Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО - фото 180719

Мда, довольно странное заявление как для главы города, который находится неподалеку от зоны АТО. Не находите? А вот и сам текст петиции.

"Харьковчане! Поддержите петицию о том, чтобы убрать палатку на пл. Свободы. Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон".

Кернес уничтожит пункт помощи солдатам АТО - фото 180720

В случае набора 5000 голосов в поддержку этой идеи, Кернес обещает рассмотреть и поддержать скандальную "просьбу".

"Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге. И с наступающим праздником. С Днем Победы!!!!", - заявил одиозный чиновник.

Немая сцена.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
АТО Геннадий Кернес Харьков волонтеры Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...