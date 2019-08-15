Отменить выборы в Раду: суд примет решение

Отменить выборы в Раду: суд примет решение

Верховный Суд рассмотрит заявление о признании неконституционными досрочных выборов в Раду.

Об этом сообщается на сайте Харьковской правозащитной группы.

"Кассационная административная палата в составе Верховного Суда сначала отклонила этот иск, но Щетинин (винничанин Сергей Щетинин – заявитель) решил обжаловать такое решение суда. Как результат, Большая Палата Верховного Суда, рекордные 8 с половиной часов находясь в совещательной комнате, сегодня (14 августа – прим. ред.) в два часа ночи открыла производство по иску Щетинина", - говорится в сообщении юристов.

Отметим, что противники Зеленского и раньше пытались отменить досрочные выборы Раду, еще до их проведения. Однако Фемида в лице Конституционного суда все же оказалась на стороне "зеленых".

Как, собственно, и избиратель. "Слуга народа" получила небывалую поддержку.