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Отменить выборы в Раду: суд примет решение

11:30
Отменить выборы в Раду: суд примет решение - фото 1
Отменить выборы в Раду: суд примет решение

Верховный Суд рассмотрит заявление о признании неконституционными досрочных выборов в Раду.

Порошенко нашел виновных в своем провале. И это не Зеленский

Об этом сообщается на сайте Харьковской правозащитной группы.

"Кассационная административная палата в составе Верховного Суда сначала отклонила этот иск, но Щетинин (винничанин Сергей Щетинин – заявитель) решил обжаловать такое решение суда. Как результат, Большая Палата Верховного Суда, рекордные 8 с половиной часов находясь в совещательной комнате, сегодня (14 августа – прим. ред.) в два часа ночи открыла производство по иску Щетинина", - говорится в сообщении юристов.

Отметим, что противники Зеленского и раньше пытались отменить досрочные выборы Раду, еще до их проведения. Однако Фемида в лице Конституционного суда все же оказалась на стороне "зеленых".

Как, собственно, и избиратель. "Слуга народа" получила небывалую поддержку.

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Партия Слуга народа Верховный Суд Украины Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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