Выборы 2019: ЦИК посчитала почти 100% голосов

Выборы 2019: ЦИК посчитала 100% голосов

В среду, 24 июля, ЦИК почти подвела итоги выборов в Раду. На данный момент посчитано 99, 6 % голосов. Как и ожидалось, 5-процентный барьер преодолели лишь 5 партий. Так каковы же результаты?

Бесспорным победителем в парламентской гонке вышла "Слуга народа" (43.18%). Партия президента набрала. Второе место заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13.02%), третье - ВО "Батьківщина" (8.18%), четвертое – "Евросоль" Порошенко (8.11%), а пятым пролез "Голос" Вакарчука (5.83%).

Отметим, что все годы независимой Украины ни одна партия не могла достигнуть того результата, которого достигла политсила Зеленского.

Кроме того новый парламент побил и другие рекорды. Так, он является одним из самых молодых (избрано 138 депутатов в возрасте 21-45 лет) и "гендерно-равным" (20,8% состава ВРУ - женщины).

Что дальше?

А дальше осталось определить победителей еще 17 округов. Как бы там ни было, у нас будет незабываемый парламент, который совершит (или натворит?) много чего. Будем надеяться, что все мрачные прогнозы политологов об однопартийной диктатуре "слуг" не воплотятся в жизнь.