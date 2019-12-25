Отказывают органы: в больницах под Днепром и в Виннице страдают от суррогатного наркоза

Минздрав и копы расследуют случаи применения некачественного наркоза

Препарат, закупленный министерством здравоохранения для проведения операций с общим наркозом, оказался некачественным. Последствия от его применения совершенно жуткие: у пациентов начинает падать давление, а затем отказывают органы.

Чрезвычайные происшествия произошли с людьми, которым делали операции в больнице Каменского Днепропетровской области, а также в одном из медицинских учреждений Винницы.

Всего пострадали семь человек, а одна из пациенток скончалась даже не смотря на экстренный перевод в областную больницу имени Мечникова.

По факту гибели человека и осложнений из-за препарата открыто уголовное дело.

- Некачественный наркоз использовался во время операций в период с 17 по 19 декабря. В дни операций у семи пациентов ухудшилось состояние. Получивших тяжелые осложнения доставили в областную больницу, но одну из пострадавших спасти не смогли, - отметили копы.

Как рассказала подруга умершей Виктории Кисиль Оксана Корниенко, женщина ложилась на плановую операцию 18 числа. От наркоза она отошла, но уже в ночь на 19-е пациент потеряла сознание.

"В течение дня делали два переливания крови, но это не помогало. 20 декабря в три часа ночи Виту под кислородной маской перевезли в больницу Мечникова. Но, к сожалению, врач сказал, что слишком поздно. У неё отказали в работе все внутренние органы", – написала Кориенко на своей странице в Facebook. - В тот день было пять идентичных случаев. Весь наркоз привезли в больницы области. Также известно, что в больнице №9 по той же причине погибла девушка после операции на аппендицит".

В министерстве здравоохранения утверждают, что аналогичные осложнения проявлялись и у жителей Винницы. Для расследования того, как некачественный препарат попал в больницы, создана специальная комиссия минздрава.