Зоряна нервничает: из-за лжи и разборок с Супрун из минздрава увольняется весь директорат

Ирина Литовченко уходит из минздрава вместе с командой

Кулуарные разборки и охота на ведьм, устроенная "человеком Михаила Радуцкого" Зоряной Скалецкой и рвущимися к кормушке рыгами, в пятницу, 6 декабря, о своем уходе с должностей из министерства здравоохранения объявили едва ли не последние ключевые фигуры из команды Уляны Супрун.

На своей странице в Facebook руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко написала о том, что она и ее команда, состоящая из почти 10 работников, приняли решение уволиться с формулировкой "из-за ценностных и мировоззренческих разногласий" с новым руководством.

Как утверждает Литовченко, вчерашние события с уничтожением всех упоминаний о Супрун и последовавшие за этим отмазки были для нее последней каплей.

Так, вчера "почти государственный секретарь Минздрава" позвонила системным администраторам официального сайта ведомства с распоряжением за пять минут стереть с площадки любые упоминания о предыдущем руководстве министерства.

После того, как поручение было выполнено, около 21:00 представители Зе команды поручили Литовченко разместить в Facebook пояснение, мол, ничего не стирали, а произошел "технический сбой".

"Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице расскажу правду. Утром это добили "официальным" сообщением о технические работы на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем. Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап "плохими государственными служащими", - возмутилась чиновница.

Кроме того, как рассказала Литовченко, чуть ли не в первые дни после вступления Скалецкой в должность, ее заставили переписать абсолютно все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, заштриховывая фамилию Супрун. Пояснили это тем, что "Зоряна нервинчает".

Также пока еще работница министерства пожаловалась на запугивания аудитом и проверками, сотрудниками Службы безопасности, титушками, подсовывание подсадных сотрудников и дачей противоречащих друг другу поручений.

"Заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле - это было бы досадным самоубийством. Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие. А на днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузке, обновления, сильный и честный конкурс, к нам назначают экс-госслужащего с самого коррумпированного государственного органа", - пояснила желание уволиться топ-сотрудница министерства.