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Отдых Зеленского в Турции: СМИ посчитали расходы

30 апреля, 15:20
Отдых Зеленского в Турции: СМИ посчитали расходы - фото 1
Отдых Зеленского в Турции: СМИ посчитали расходы

СМИ посчитали приблизительные расходы Зеленского на отдых в Турции. Спойлер: он потратил гораздо меньше, чем Петр Порошенко на Мальдивах.

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26 апреля Зеленский сообщил, что летит в Турцию. По данным СМИ, избранный гарант остановился в пятизвездочной гостинице города Бодрум.

Как отмечают турецкие турагентства, "там свои бассейны, особый обслуживающий персонал, клиентов там индивидуально развлекают, и могут предоставить им вообще все, что можно себе вообразить".

Что касается платы за все это удовольствие, то точные цифры назвать довольно сложно. Однако в отделе бронирования гостиницы, где останавливался шоумен, заявили следующее:

"Обычные виллы стоят у нас сейчас около 15 тысяч долларов на неделю на четырех человек, стандартные — 4,5 тысячи долларов".

Таким образом – суммируют СМИ - учитывая тот факт, что Зеленский скорее всего отдыхал не на обычной вилле, трехдневный отдых обошелся ему в 33 тыс. долл (с учетом перелета – прим. ред).

Напомним, мае 2017 г. Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах.

"На майские праздники президент Порошенко тайно летал на Мальдивы и не задекларировал расходы - аренду острова и чартерный перелет. Это лучшая иллюстрация того, как он относится к антикоррупционным законам", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Сергей Лещенко отметил, что перед поездкой Петр Порошенко собрал консилиум юристов, которые разработали план по предотвращению декларирования расходов.

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