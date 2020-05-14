От коронавируса умер барон закарпатских ромов

Николай Богар (в центре) умер от коронавируса

В Закарпатской области от осложнений COVID-19 скончался 62-летний цыганский барон Николай Богар. У него осталось 12 детей и 60 внуков.

О смерти барона ромов написал на своей странице в Facebook бывший нардеп от "Радикальной партии" Андрей Лозовой.

Дело в том, что Богар работал в политсиле Олега Ляшко и возглавлял районную организацию движухи "радикалов".

"Николай Иосифович Богар умер от коронавируса. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное", - отметил бывший парламентарий.

Богар жил в селе Подвиноградов Закарпатской области, которое считается самым богатым в области благодаря совсем не бедным поселениям ромов.

Кроме того, барон, унаследовавший этот титул от отца, был пастором христианской ромской общины в Подвиноградовом.

Так что не исключено, что в данный момент в селе - настоящая вспышка коронавируса, поскольку его жители не особо придерживаются санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 16847 заразившегося COVID-19. 422 человек скончались, а 4143 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.