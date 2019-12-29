Освободившие экс-беркутовцев судьи принимали решения в пользу Януковича

Бывших "беркутовцев" выпустили зашкваренные судьи

Непосредственное участие в смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство для убийц Героев Небесной сотни принимали закшваренные судьи, служившие режиму Яныка, а также наспех замененные Рябошапкой прокуроры, для которых не существует принципов.

Журналисты-расследователи проекта "Слидство.инфо" провели анализ работы судей Киевского апелляционного суда, и выяснили, что все трое членов коллегии ранее крайне активно помогали и самому Януковичу, и приближенным к экс-президенту людям во время Революции достоинства.

Так, решение о выходе убийц 49 человек приняли Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел.

Первая служительница Фемиды находилась в составе коллегии судей, которые, наплевав на закон, отменила соглашения о признании вины двух фигурантов "газового дела" Онищенко.

Виктор Габриель в ходе Евромайдана отказывался удовлетворять жалобу активиста, лишенного судьями первой инстанции прав за поездку к Межигорью. Высший совет правосудия признал нарушение судьей норм Кодекса об административных правонарушениях, но никакой ответственности зашкваренный персонаж не понес.

Нарушил закон и Анатолий Орел. Он был одним из судей, который подтвердил постановление Бориспольского городского районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего депутата-убийцы Виктора Лозинского.

Теперь, стараниями Рябошапки и Зеленского, служители Фемиды режима Януковича, нарушив все нормы закона и приличия, отпустили обвиняемых в крайне тяжком преступлении бывших "беркутовцев" на свободу. Примечательно, что точно так же организаторы обмена могли бы добиться скоропостижных вынесений по всем подозреваемым обвинительных вердиктов. В таком случае убийцы хотя бы стали осужденными.