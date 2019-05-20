Уже первая леди: Елена Зеленская завела Instagram
Первая леди Елена Зеленская решила завести Instagram. И это после неудачного опыта с соцсетями
Жена президента Владимира Зеленского уже успела похвастаться снимками с мужем.
Комментаторы сети остались очень довольны парой.
"Самая красивая первая леди", "Красивые наши! Я вами горжусь, удачи вам!", - пишут люди.
Напомним, Владимир Зеленский переименовал свою страницу в Facebook. Теперь его зовут…..Володимир Зеленський!
О причинах смены имени рассказала пресс-секретарь Зе Ирина Победеносцева.
"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента"
И тут же добавила, что это частная страница и скоро будет создана новая - "Володимир Зеленський президент України". Всякие же теории о подстройке команды Зе под нашумевший языковой закон в штабе избранного гаранта отрицают.