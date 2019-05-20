Уже первая леди: Елена Зеленская завела Instagram

Уже первая леди: Елена Зеленская завела Instagram

Первая леди Елена Зеленская решила завести Instagram. И это после неудачного опыта с соцсетями

Жена президента Владимира Зеленского уже успела похвастаться снимками с мужем.

Комментаторы сети остались очень довольны парой.

"Самая красивая первая леди", "Красивые наши! Я вами горжусь, удачи вам!", - пишут люди.

Напомним, Владимир Зеленский переименовал свою страницу в Facebook. Теперь его зовут…..Володимир Зеленський!

О причинах смены имени рассказала пресс-секретарь Зе Ирина Победеносцева.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента"

И тут же добавила, что это частная страница и скоро будет создана новая - "Володимир Зеленський президент України". Всякие же теории о подстройке команды Зе под нашумевший языковой закон в штабе избранного гаранта отрицают.