Зеленскую унизили за "нелепый" наряд – ФОТО

Во вторник, 2 июля, президентская чета Зеленских прибыла в Канаду. Встречи, визиты, официоз..... Однако многих волновало вовсе не это, а внешний вид первой леди.

Во время поездки Елена Зеленская сменила несколько нарядов.

Прибыв в Канаду, жена гаранта вышла в черном платье и босоножках.

Голые пальцы первой леди смутили некоторых пользователей сети.

Позже она принарядилась в бежевые блузку и брюки. Обувь осталась за кадром.

"Утро в Канаде начался продуктивно. Встречалась с министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин", - подписала свой снимок Зеленская.

Спустя некоторое время она посетила мемориал жертв Голодомора в Торонто, надев синюю вышиванку и босоножки. И с улыбкой на лице.....