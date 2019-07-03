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Зеленскую унизили за "нелепый" наряд – ФОТО

13:02
Зеленскую унизили за "нелепый" наряд – ФОТО - фото 1

Во вторник, 2 июля, президентская чета Зеленских прибыла в Канаду. Встречи, визиты, официоз..... Однако многих волновало вовсе не это, а внешний вид первой леди.

Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО

Во время поездки Елена Зеленская сменила несколько нарядов.

Прибыв в Канаду, жена гаранта вышла в черном платье и босоножках.

Зеленскую унизили за 'нелепый' наряд – ФОТО - фото 183666

 

Голые пальцы первой леди смутили некоторых пользователей сети.

Зеленскую унизили за 'нелепый' наряд – ФОТО - фото 183667

Позже она принарядилась в бежевые блузку и брюки. Обувь осталась за кадром.

"Утро в Канаде начался продуктивно. Встречалась с министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин", - подписала свой снимок Зеленская.

Зеленскую унизили за 'нелепый' наряд – ФОТО - фото 183663

Спустя некоторое время она посетила мемориал жертв Голодомора в Торонто, надев синюю вышиванку и босоножки. И с улыбкой на лице.....

Зеленскую унизили за 'нелепый' наряд – ФОТО - фото 183665
Напомним, первая леди Елена Зеленская решила завести Instagram. И это после неудачного опыта с соцсетями.
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