Владимир Зеленский ЧП в Дрогобыче Верховна Рада Андрей Богдан Олег Сенцов война на Донбассе

Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт

10:28
Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт - фото 1
Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт

Петиция о сохранении должности главы МОЗ за Уляной Супрун набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Супрун останется в МОЗ. Названо условие

Автором прошения является Дмитрий Ткач.

Опубликовав петицию 5 июня 2019 г., он так аргументировал свою просьбу:

"За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Уляной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", - говорится в петиции.

Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт - фото 186739

Отметим, что на данный момент "зеленая команда" усиленно ищет замену пани-министру. Первоначально "новым главой МОЗ" был педиатр Евгений Комаровский, однако тот быстро отказался от предложенного кресла.

Позже было названо имя основателя клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Правда, со временем и он пошел на попятную. И не случайно: на данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайно.

На данный момент в качестве кандидата на пост главы МОЗ называют имя другого человека.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Кабмин Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Взрыв в Дрогобыче: Полиция назвала виновных - фото 1
Взрыв в Дрогобыче: Полиция нашла виновных
12:45
Юрий Луценко подал в отставку - фото 1
Юрий Луценко подал в отставку - ВИДЕО
11:51
"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен? - фото 1
"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен?
11:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...