Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт

Оставить Супрун?: украинцы вынесли вердикт

Петиция о сохранении должности главы МОЗ за Уляной Супрун набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Автором прошения является Дмитрий Ткач.

Опубликовав петицию 5 июня 2019 г., он так аргументировал свою просьбу:

"За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Уляной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", - говорится в петиции.

Отметим, что на данный момент "зеленая команда" усиленно ищет замену пани-министру. Первоначально "новым главой МОЗ" был педиатр Евгений Комаровский, однако тот быстро отказался от предложенного кресла.

Позже было названо имя основателя клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Правда, со временем и он пошел на попятную. И не случайно: на данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайно.

На данный момент в качестве кандидата на пост главы МОЗ называют имя другого человека.