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Оппозиция Беларуси призвала силовиков перейти на свою сторону

20:19
Оппозиция Беларуси призвала силовиков перейти на свою сторону - фото 1
Оппозиция Беларуси призвала силовиков перейти на свою сторону

Оппозиция Беларуси призвала силовиков отречься от Александра Лукашенко и перейти на свою сторону.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом cообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на обращение представителя координационного совета по передаче власти Марию Колесникову.

В своей речи оппозиционерка напомнила, что силовики и армия давали присягу белорусскому народу.

"Теперь вы видите его уничтожение. Почему вы не остановите это? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид совершил, вместо того чтобы встать на защиту своего народа?" – заявила политик и предложила ОМОНу стать героями.

"В избиении беларусов нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда! Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже! Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Вы можете еще стать героями. Вы можете сохранить офицерское достоинство и военную честь и навсегда войти в историю Беларуси", - добавила Колесникова.

В случае перехода на сторону народа, Координационный совет пообещал силовикам безопасность , неприкосновенность и материальную поддержку.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

20 августа Генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное производство в отношении координационного совета.

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