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"Опомнитесь, ж…ы": вандалы жестко пригрозили Зеленскому

09:37
"Опомнитесь, ж…ы": вандалы жестко пригрозили Зеленскому - фото 1
"Опомнитесь, ж…ы": вандалы жестко пригрозили Зеленскому

В селе Боглановка Николаевской области вандалы пригрозили Владимиру Зеленскому и обезобразили памятник убитым евреям.

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Об этом сообщил в Facebook глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

'Опомнитесь, ж…ы': вандалы жестко пригрозили Зеленскому - фото 187802

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. "Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту", - отметил активист.

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион уже отреагировал на ЧП.

'Опомнитесь, ж…ы': вандалы жестко пригрозили Зеленскому - фото 187805

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал дипломат в Twitter.

'Опомнитесь, ж…ы': вандалы жестко пригрозили Зеленскому - фото 187800

Напомним, что победу Владимира Зеленского на выборах президента достаточно позитивно восприняли некоторые иностранные СМИ. По их мнению, это свидетельствует о "кризисе идей" антисемитизма в Украине.

'Опомнитесь, ж…ы': вандалы жестко пригрозили Зеленскому - фото 187801

В то же время стоит отметить, что по информации израильских источников, президент Украины не является практикующим иудеем (как и сторонником какой-либо другой религии).

Напомним, в Украине посчитали всех евреев.

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