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В Украине посчитали всех евреев

06 мая, 11:30
В Украине посчитали всех евреев - фото 1
В Украине посчитали всех евреев

В Украине посчитали всех евреев. Об этом сообщил  вице-премьер министр Павел Розенко.

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По данным чиновника, в стране проживает около 120 тыс. лиц еврейской национальности. Помимо этого Розенко подчеркнул, что …..

"… одним из приоритетов украинского государства является обеспечение представителей всех этнических групп и общин всеми необходимыми условиями для их развития", - заявил вице-премьер.

Также чиновник не применул отметить, что Украина продолжает обеспечивать все права нацменьшин.

"Сегодня мы можем гордиться тем, что есть возможность в общеобразовательных учебных заведениях изучать историю, язык и культуру. Более 70 учебных классов в Украине могут получать образование на родном языке в общеобразовательных учебных заведениях".

Напомним, неизвестно, кто включил нашу страну в перечень государств, где процветает антисемитизм, но 19 ноября 2018 г. ее оттуда вычеркнули.

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Павел Розенко Израиль Новости Украина
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