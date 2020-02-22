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ООН разберется с Россией за преступления в Азовском море

10:26
ООН разберется с Россией за преступления в Азовском море - фото 1
ООН разберется с Россией за преступления в Азовском море

Арбитражный Трибунал ООН проведет слушания по делу нарушения Россией прав Украины в акватории Азовского моря.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По данным источника, 21 февраля 2020 г. Международный Трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее преступления в Азовском море и Керченском проливе. Суд согласился с тем, что требование РФ о статусе внутренних вод не является поводом для отрицания юрисдикции Трибунала.

Как уточняет МИД, решение Суда означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству.

В то же время Трибунал пришел к выводу, что он лишен юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи оккупированного Крыма, по причине отсутствия юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом.

В дальнейшем Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу.

Напомним, в ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?

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Азовское море Атака в Керченском проливе Керченский мост Новости Украина
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