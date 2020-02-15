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Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности

15:30
Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности - фото 1
Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности

В субботу, 15 февраля, в Азовском море российские "пограничники" захватили судно с 4 украинскими моряками.

В ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?

Об этом сообщает "Интерфакс Россия".

По версии россиян, капитан корабля не выполнил требования пограничников ФСБ об остановке и предпринял попытку уйти. Спустя некоторое время судно было задержано. В ходе обыска его помещений, россиянами было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан; документы на ловлю рыбы у экипажа якобы отсутствовали.

Судно и украинские рыбаки доставлены в порт оккупированной Керчи "для разбирательства". Реакции украинского МИД на происшествие пока не последовало.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. Больше читайте по ссылке.

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