ООН просит отменить амнистию участникам Майдана – ГБР

ООН просит отменить амнистию участникам Майдана – ГБР

Мониторинговая миссия ООН порекомендовала Украине отменить амнистию участникам Майдана для "эффективного расследования" событий времен Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В отчете мониторинговой миссии ООН о расследовании событий 2014 г. Украине даны следующие "рекомендации" :

обеспечить " независимое и беспристрастное расследование" всех без исключения убийств , совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

" изменить процедуру заочного производства , позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить « закон о неприкосновенности » ;

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

В ответ и.о. главы ГБР Александр Соколов заявил, что следователи постараются учесть "советы" ООН.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил Соколов.

Напомним, 27 ноября 2019 г. комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку к закону "О Государственном бюро расследований", необходимую для передачи дел по Майдану из ГПУ в ГБР.

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