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Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали

Вчера, 22:20
Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали - фото 1
Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали

И. о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила о необходимости отмены закона об амнистии участникам Майдана.

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Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, 27 ноября 2019 г. комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку к закону "О Государственном бюро расследований", необходимую для передачи дел по Майдану из ГПУ в ГБР.

2 января 2020 г. был назначен глава отдела по расследованию производств, касающихся преступлений против активистов Евромайдана. Им стал Александр Буряк. Кто это и чем он известен? Ответ узнаете по ссылке.

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Новости Украина ГБР Ирина Венедиктова Майдан
LB.ua.
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