Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали

Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали

И. о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила о необходимости отмены закона об амнистии участникам Майдана.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, 27 ноября 2019 г. комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку к закону "О Государственном бюро расследований", необходимую для передачи дел по Майдану из ГПУ в ГБР.

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