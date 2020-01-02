В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

Александр Буряк - новый ответственный за расследования дел Майдана

В ведомстве, которое возглавила очередная соратница Портнова, и где заместителем главы является адвокат Януковича, определились с человеком, который будет возглавлять и без того слитые дела о преступлениях власти во время Революции достоинства.

В четверг, 2 января, в недавно "перезапущенном" Государственном бюро расследований объявили о назначении Александра Буряка главой отдела по расследованию производств, касающихся преступлений против активистов Евромайдана.

Как утверждают в вездомстве, нынешний руководитель следствия важных для общественности дел при Романе Трубе занимал должность заместителя директора ГБР.

"Завершение расследований дел Майдана – одно из самых ответственных заданий, которое стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где нужно не только желание, а и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это понимает, поэтому поручило эту работу мне. Продолжается проверка перевода следователей и прокуроров из ГПУ в наш отдел, как это предусмотрено законом" , – отметил Буряк после своего назначения.

Как известно, в конце прошлого года Верховная Рада приняла законопрокет №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно закону, следователи и прокуроры, которые в ГПУ отвечали за дела Майдана, могут перейти в ГБР. При этом ситуация сходом ведения дел просто ужасная. За пять лет после революции фактически никого из причастных к убийствам активистов не покарали.

Сейчас же, когда "беркутовцы" отпущены усилиями Портнова, Рябошапки и компании, реально покарать виновных невозможно в принципе. Более того, по некоторым данным, карателям, которых Украина обменяла на содержавшихся в России заложников, пообещали освободить от уголовных преследований.