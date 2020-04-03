ООН приняла резолюцию, обязывающую РФ и Китай открыть все известные данные о коронавирусе

В ООН решительно осудили антидемократические поползновения многих стран

В пятницу, 3 апреля, вопреки активному противодействию КНР и ее союзников российских террористов, в Организации Объединенных Наций сумели принять документ, который подразумевает объединение всех стран мира в борьбе с пандемией COVID-19.

Как утверждает спикер постпреда Украины при ООН Олег Николенко, сегодня генассамблея ООН приняла резолюцию о глобальной солидарности.

Инициаторами документа стали Сингапур, Швеция, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия и Гана, а в качестве соавторов выступили 188 стран, в том числе и наша.

"Украина поддержала резолюцию, в которой прописано международное единство. Мы признаем центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19, - подчеркнул дипломат. - Мы приветствуем призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии".

Документ, который одобрили в ООН, осуждает поползновения властей многих стран ограничить права человека, хотя запреты на передвижения - основа борьбы с коронавирусом. Движуха глубоко обеспокоенных, судя по всему, больше переживаете о судьбе леваков и демократов, а не об ускоренной победе над болезнью.

Кроме того, резолюций предусматривает обмен всех стран данными о коронавирусе. Китай и Россия пытались убрать этот пункт из документа.

Параллельно с этим Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, который вносили террористы из РФ. В нем была прописана отмена международных санкций.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 897 человек. 22 заболевших умерли, а 19 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.