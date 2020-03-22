ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины программу по борьбе с коронавирусом

ООН и ВОЗ работают над проектами помощи Украине

Пока наши власти экономят ПЦР-тесты, которые способны выявить заражение у контактирующих с болеющими, и тем самым, изолировав их, остановить пандемию COVID-19, хоть сколько-нибудь позитивная информация доносится из международных организаций.

В интервью изданию "Укринформ" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о разработке сразу двух планов помощи в борьбе с не регистрируемой в нашей стране пандемией.

По словам дипломата, Всемирная организация здравоохранения, программа развития Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ вместе с импотентной верхушкой минздрава рассматривают версии преодоления коронавируса. Один план помощи будет распространяться на закупки лекарств и оборудования, второй - затронет помощь оккупированным территориям.

- Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавирус нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема носит уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и МЗ для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов, - подчеркнул Кислица.

По состоянию на сегодня в Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

При этом украинские власти только лишь начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Вчера в Украину прилетел грузовой Ил-76 с тестами из Китая, которые совершенно не позволят властям продвинуться к решению проблемы. Кабмин заказал экспресс-тесты, дающие результаты только на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. Такая диагностика не сможет выявить зараженных из числа контактировавших с заболевшими, поэтому и не приведет к их изоляции.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.