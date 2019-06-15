Онищенко двинул в нардепы. Но ЦИК отказала

Онищенко двинул в нардепы. Но ЦИК отказала

Беглый депутат Александр Онищенко захотел пойти на выборы. Но что-то пошло не так….

Об этом сообщила ЦИК.

По данным источникам, Александр Онищенко подал документы в ЦИК, утверждая, что не проживал в Украине долгое время, поскольку "был делегирован участвовать в конных соревнованиях за границей".

Комиссия проанализировала весь пакет, и пришла к выводу, что такой человек депутатом быть не может.

"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому "Социалистической партией Украины" в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - отметили в комиссии.

Напомним, беглый депутат Александр Онищенко обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению госсредств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Также отметим, что Онищенко не единственный "возвращенец". Сперва в Украину прилетел олигарх Игорь Коломойский, потом замглавы АП Януковича Андрей Портнов, а после и вице-премьер времен "легитимного" Валерий Хорошковский.